Fenerbahçeli Volkan Demirel'in acı günü
Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in kayınpederi Cemal Sever hayata veda etti.
Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in kayınpederi Cemal Sever hayatını kaybetti.
Eşi Zeynep Sever Demirel'in bir süredir Tekirdağ'da yaşayan babası Cemal Sever'in cenaze işleri için bu şehre giden Volkan Demirel kayınpederinin naaşını uçak ile Iğdır'a gönderdi. Defin işlemleri Sever'in memleketi Iğdır'da yapılacak. Volkan Demirel ise yarın öğleden sonra takımın Almanya kampına katılacak ve Perşembe günü Alanya deplasmanında görevinin başında olacak.
Kulüpten yapılan açıklamada vefat haberi şöyle duyuruldu:
"Yardımcı Antrenörümüz Volkan Demirel'in kayınpederi Cemal Sever'in hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel başta olmak üzere Cemal Sever'in yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
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