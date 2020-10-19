Fenerbahçeli yönetici Dinçay: Emre Sakçı'dan olimpiyatlarda da çok ciddi başarılar bekliyoruz
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, sarı-lacivertli kulübün dünya rekortmeni yüzücüsü Emre Sakçı'nın başarılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dinçay, "Emre Sakçı'nın başarıları kulübümüz ve yüzme şubemiz için gurur kaynağı. Sporcumuzu, Kulübümüz ve ülkemiz adına tebrik ediyorum" dedi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, sarı-lacivertli kulübün dünya rekortmeni yüzücüsü Emre Sakçı'nın başarılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dinçay, "Emre Sakçı'nın başarıları kulübümüz ve yüzme şubemiz için gurur kaynağı. Sporcumuzu, Kulübümüz ve ülkemiz adına tebrik ediyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalamada birinciliğe ulaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Emre Sakçı'nın başarıları kulübümüz ve yüzme şubemiz için gurur kaynağı. Sporcumuzu, Kulübümüz ve ülkemiz adına tebrik ediyorum. Gurur veren başarılarının devamını diliyorum. Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen Fenerbahçe, dokuz branşta yetiştirdiği sporcularla gerçek bir spor kulübü ve olimpik branşlarda bir sporcu fabrikası. Emre Sakçı'dan olimpiyatlarda da çok ciddi başarılar bekliyoruz. Sporcularımız, Türkiye'deki başarılarımızın yanında uluslararası alanda da çok iyi sonuçlar elde ediyor, bayrağımızı başarıyla temsil ediyorlar" diye konuştu.
İlker Dinçay, Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcularının geçtiğimiz yıl düzenlenen şampiyonalarda önemli dereceler elde ettiğini vurgulayarak, "Fenerbahçeli sporcular; Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Dünya Kupası müsabakaları, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası, Belçika'da düzenlenen Diamond Speedo Race yarışları, Avusturya'daki kentinde Multinations Yıldızlar müsabakaları ve İsviçre'deki Sursee kentinde Multinations Gençler Müsabakalarında önemli dereceler aldı, Türkiye rekorları kırdılar. Fenerbahçe; yüzme, kürek, yelken, atletizm gibi farklı branşlarda ülkemizin geleceği olan çocukları ve gençleri sporla buluşturuyor. Bu Fenerbahçe'nin ülkesine yaptığı hizmetin en güzel göstergesidir. Biz de yöneticiler olarak bu geleneğimizi ve başarıları sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımıza da bize verdiği destek için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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