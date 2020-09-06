Fenerbahçe'nin alternatif golcüsü hazır!
1-1 biten önceki günkü İskoçya-İsrail maçında bir gol atan Eran Zahavi, Çin'de de 106 karşılaşmada 91 gol-27 asiste imza atıp göz kamaştırmıştı.
Vedat Muric'in ayrılığına hazırlanan Fenerbahçe, yeni golcüsünü belirledi. Sarı-lacivertliler, Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Eran Zahavi'de karar kıldı. Fenerbahçe'nin birinci santrforu olacak İsrailli futbolcu, milli takımıyla yarın Slovakya karşısında Uluslar Ligi maçı oynayacak.
Sonraki gün İstanbul'da olması beklenen 33 yaşındaki futbolcuyla transferin detayları görüşülecek. 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanması beklenen Zahavi'ye senelik 1.5 milyon Avro garanti ücret verilecek. Tecrübeli futbolcunun, uzun temaslar sonrası ücretinde önemli seviyede indirime gittiği öğrenildi.
1-1 biten önceki günkü İskoçya-İsrail maçında bir gol atan Eran Zahavi, Çin'de de 106 karşılaşmada 91 gol-27 asiste imza atıp göz kamaştırmıştı.
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