Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay'dan büyük hata

12 Nisan 2021 Pazartesi, 20:18

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ederken, Altay'ın yediği gol geceye damgasını vurdu.

Gaziantepli Maxim'in 65. dakikadaki frikik atışında topu önce tutan kaleci Altay, meşin yuvarlağı gelinden kaçırdı. Top çizgiyi geçti VAR uyarısı ile gol geldi. Baraj oluşumu sırasında yere yatan ve yerden vuruşlar için önlem alan Pelkas'ın Altay'ın uyarısı ile kalktığı ve o noktadan topun geçtiği görüldü.

KAHVE İÇTİLER!

Mert Hakan Yandaş'ın 56. dakikadaki golü ilginç bir sevinç gösterisine sahne oldu. Önce kenardaki teknik sorumlu Emre Belözoğlu'na koşan futbolcular, daha sonra bireysel sevinç gösterisinde bulundular. Gol pozisyonunun içinde olan İrfan,Ozan ve Mert Hakan, 'kahve içermiş gibi' yaptılar.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasına 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte tedavisi devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ile Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı.

Fenerbahçe’de Brazilyalı futbolcu Luiz Gustavo, ligde ilk kez yedekler arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli ekibe dahil olan ve performansı ile beğeni toplayan Gustavo, cezalı ya da sakat olmadığı maçlarda 11’de görev almıştı. Gustavo, 2 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir mücadeleye yedek başladı.

Sarı-lacivertli ekipte Mbwana Samatta da Gaziantep FK mücadelesine yedek soyundu. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişmesinin ardından 2 maçta 11’de görevlendirilen Samatta, istenilen performansı sergileyemeyince yedeğe çekildi.

MERT HAKAN 3 MAÇ SONRA 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, ligde 3 maç sonra 11’de görevlendirildi. Beşiktaş, Denizlispor ve Malatyaspor maçlarında yedekler arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK mücadelesine 11’de başladı ve golünü attı.

