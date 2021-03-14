Fenerbahçe'nin çizgi isyanı! Erol Bulut: Yüzde 100 ofsayt
Gençlerbirliği’nin ikinci golünün kesinlikle ofsayt olduğunu söyleyen Bulut, “Bence yüzde 100 ofsayt olan bir kontrataktan golü yedik. Bize çizgiler biraz farklı çiziliyor. art niyet var mı kendileri düşünecekler. Kesinlikle ofsayt pozisyon” dedi.
Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilen Fenerbahçe’nin teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Bulut, “Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde de mağlup gelerek rekor kırıyoruz” yorumunda bulundu.
Gençlerbirliği’nin ikinci golünün kesinlikle ofsayt olduğunu söyleyen Bulut, “Bence yüzde 100 ofsayt olan bir kontrataktan golü yedik. Bize çizgiler biraz farklı çiziliyor. art niyet var mı kendileri düşünecekler. Kesinlikle ofsayt pozisyon” dedi.
İşte Erol Bulut’un maç sonu açıklamaları
“Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde de mağlup gelerek rekor kırıyoruz. Oyuna iyi başladık, golü de attık. İlk yarıda rakip kaleye hiç gelmedi. Bir ortadan kendi kalemize gol attık ve ikinci yarıda daha çok kapandı rakip. Elimizden geleni yapmaya çalıştık, 3-5-2 sistemine döndük. Bir iki pozisyon yakaladık ve değerlendiremedik.”
“KESİNLİKLE OFSAYT POZİSYON”
“Bence yüzde 100 ofsayt olan bir kontrataktan golü yedik. Bize çizgiler biraz farklı çiziliyor. Art niyet var mı kendileri düşünecekler. Kesinlikle ofsayt pozisyon. Şampiyonluk yarışında yara aldık ama önümüzdeki maçları hiçbir zaman bırakmayacağız. Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da mücadele edeceğiz.”
“Hücum anlamında değişikliklere gitmek zorundaydık. İlk yarıda forvet anlamında Thiam’dan istediğimiz verimi alamadık. İkinci yarıda ortalarla pozisyon bulmayı hedefledik ama değerlendiremedik. İstemediğimiz bir durum. Önümüzde 10 maçlık bir süreç var. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Haftaya Beşiktaş’a karşı 3 puan almak zorundayız.”
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