Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Erkan Arda Çağdaş, ameliyat edildi
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Erkan Arda Çağdaş, ameliyat edildi
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenman sırasında dizinde gelişen ağrı sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Spor Yaralanmaları Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya tarafından kontrol ve tetkikleri gerçekleştirildi.
Testler sonrasında sağ dizinde menisküs yırtığı tanısı konan Erkan Arda'ya artroskopik menisküs cerrahisi operasyonu uygulandı.
Alper Kaya, başarılı geçen ameliyatın ardından genç futbolcunun en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlayacağını bildirdi.
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