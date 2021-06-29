Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Erkan Arda Çağdaş, ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Erkan Arda Çağdaş, ameliyat edildi

AA
29 Haziran 2021 Salı, 17:21
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Erkan Arda Çağdaş, ameliyat edildi
Abone Ol google-news

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenman sırasında dizinde gelişen ağrı sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Spor Yaralanmaları Uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya tarafından kontrol ve tetkikleri gerçekleştirildi.

Testler sonrasında sağ dizinde menisküs yırtığı tanısı konan Erkan Arda'ya artroskopik menisküs cerrahisi operasyonu uygulandı.

Alper Kaya, başarılı geçen ameliyatın ardından genç futbolcunun en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlayacağını bildirdi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler