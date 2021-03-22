Fenerbahçe'nin golcüleri nerede?
Samatta, Thiam, Valdncia, Cisse, Sinan'ın verimliliği düşerken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da son vuruşların yetersiz olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile 353'üncü randevusuna çıkan Fenerbahçe, 1 puanla yetinirken, golcüler gol atmayı unuttu.
Samatta, Thiam, Cisse, Valencia, Sinan'ın verimliliği düşerken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da son vuruşların yetersiz olduğunu söyledi. Futbolcuların gol pozisyonlarına girdiğini ancak son vuruşlarda konsantre olamadıklarını söyleyen Bulut, milli arada bu sorunun üzerine gideceğinin sinyalini verdi. Evlerinde oynadıkları maçlarda da sorun yaşayan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy büyüsünü çözmek için yoğun çaba sarf edecek. Ayrıca her maça farklı bir kadro ile çıkan Erol Bulut, lig sonu hedefledikleri şampiyonluğu kazanmak için de arayışa girecek. Kötü sonuçların ardından gelen istifa çağrılarını umursamayan Bulut, kadro sıkıntısını çözerek en az kayıpla yoluna devam edecek.
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