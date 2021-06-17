Fenerbahçe’nin gündemindeki Rafael Benitez, Everton’a yakın
Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında olduğu öne sürülen Rafael Benitez’in, Premier Lig takımlarından Everton ile sözleşmeye yakın olduğu iddia edildi.
Telegraph’ta yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Everton, önümüzdeki günlerde Rafael Benitez’i açıklayacak. Zinedine Zidane’ın Real Madrid’den ayrılması sonrasında İspanyol ekibinin başına geçen Carlo Ancelotti’nin getirildiği belirtilmişti.
İtalyan teknik adamın ayrılığından sonra Wolverhampton’dan ayrılan Nuno Espirito Santo ile görüşen ancak istediği sonucu alamayan Everton’ın eski Liverpool menajeri Rafael Benitez ile anlaşma yakın olduğu ifade edildi.
LIVERPOOL’LA ÜÇ KUPA
Valencia’da gösterdiği performansla Liverpool’un başına geçen Benitez, Merseyside ekibinde üç kupa zaferi yaşadı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en özel maçları arasına giren 2005 finalinde Milan’ı yenerek şampiyonluğa ulaşan Benitez, UEFA Süper Kupası’nı ve F.A. Cup’ı kazanmıştı.
İspanyol teknik adam daha önce Inter, Chelsea, Real Madrid, Napoli ve Newcastle’da görev aldı. Benitez son olarak Çin Ligi ekiplerinden Dalian Pro’yu çalıştırmış ve bu yılın başında görevinden ayrılmıştı.
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