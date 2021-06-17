Futbolda yaz transfer dönemi başladı

17 Haziran 2021 Perşembe, 09:06

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması planlanan yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelendi. Bugün başlayan transfer dönemi, 8 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona tamamlanacak.