Futbolda yaz transfer dönemi başladı
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması planlanan yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelendi. Bugün başlayan transfer dönemi, 8 Eylül'de sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona tamamlanacak.
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