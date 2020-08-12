Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satışa çıktı
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları bugün itibariyle satışa çıktı.
Forma tanıtımlarını, yeni transferlerini açıklarken yapan Fenerbahçe, bugün itibariyle de yeni sezon formalarını satışa çıkardı.
Klasik çubuklu formanın yanı sıra altın sarısı ve lacivert renkli formalara da yer verilirken, formaların satış fiyatı 289 TL olarak belirlendi.
Katalog çekimlerinde Vedat Muric'in poz verdiği 3 formanın da sırt kısmında çeşitli detaylara yer verilirken, çubuklu formadaki kanarya detayı dikkatlerden kaçmadı.
Formaların satışa sunulmasıyla birlikte yoğunluktan dolayı Fenerium'un internet sitesine erişim sağlanamıyor.
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