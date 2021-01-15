Fenerbahçe'nin yeni transferi açıklandı
Fenerbahçe, Macar stoper Atilla Szalai’yi İstanbul’a getiriyor. Prensip anlaşması sağlanan Szalai sağlık kontrolünden geçecek.
Fenerbahçe yönetimi bir süredir Apollon ile Attila Szalai’nin transferi için temas halindeydi. Görüşmeler olumlu sonuçlandı.
Fenerbahçe, prensip anlaşması sağlandığını ve Szalai’nin İstanbul’da sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
İsmi Bundesliga ekipleriyle de anılan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 19 maçta 3 gol attı, 3 asist yaptı.
Teknik direktör Erol Bulut'un transferini özellikle istediği Szalai, 1.92 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.
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