Fenerbahçe'ye bir golcü daha!

25 Eylül 2020 Cuma, 18:05

Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet bölgesine bir takviye daha yapmak istiyor. Cisse, Instagram hesabından Fenerbahçe’yi takibe aldı.

Kadrosuna Aston Villa'dan Samatta'yı dahil eden Fenerbahçe, bir forvet daha transfer etmek istiyor.

İkinci golcü transferi için düğmeye basan sarı lacivertliler, Ze Luis ve Mouting ile ilgilenirken; geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da geçiren ve Sörloth'un ardından gol krallığı yarışını 2. sırada tamamlayan Papiss Cisse ise Fenerbahçe'den haber bekliyor. Şu anda İngiltere'de olan Cisse'ye sarı lacivertli yöneticiler kendilerinden haber beklemesini iletti fakat Senegalli golcüye henüz resmi teklif yapılmadı.

Senegalli golcü Cisse Alanyaspor formasıyla çıktığı 65 maçta 42 gol attı ve 3 asist üretti.