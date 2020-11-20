Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den sonra bir şok daha Nazım Sangare antrenmanı yarıda bıraktı

Fenerbahçe Nazım Sangare'nin bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2020 Cuma, 14:13
Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül'den sonra bir şok daha Nazım Sangare antrenmanı yarıda bıraktı
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Gökhan Gönül'ün sakatlığının ardından sağ bekte forma giymesine kesin gözle bakılan Nazım Sangare son antrenmanı yarıda bıraktı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle

"Milli takımda sakatlanan Nazım Sangare, antrenmanın ilk bölümünde yer alırken ağrılarının devam etmesi nedeniyle çalışmayı yarım bıraktı..."

Sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül'ün de tedavisine devam edildiğini belirtti.


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