Fenerbahçe'ye Gustavo'dan iyi haber var

Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo sakatlığını atlattı. Brezilyalı oyuncu, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Öte yandan sarı lacivertlilerde teknik heyetin, Çaykur Rizespor maçında gençlere şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2020 Cuma, 11:39
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Fenerbahçe'ye, Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan Brezilyalı oyuncu, son antrenmanda yer aldı.

Gustavo, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde forma giyememişti. 33 yaşındaki futbolcunun, Çaykur Rizespor maçında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

GENÇLERE FORMA ŞANSI VERİLECEK

Diğer yandan Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor maçının kadrosu da şekillenmeye başladı.

Teknik heyetin bu mücadelede sezon boyunca fazla forma bulamayan isimlerin yanı sıra gençleri oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

Ömer Faruk Beyaz, Cenk Alptekin, Gürkan Başkan, Harun Tekin, Murat Sağlam ve Allahyar'a şans vermeyi planlayan teknik heyet, maçtan önce yapılacak son taktik antrenmanda 11'i şekillendirecek. 

Kaynak: TRT SPOR


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