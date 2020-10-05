Fenerbahçe'ye komşudan 10 numara transfer
Süper Lig'de transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, bir takviye daha yapmak üzere.
Fenerbahçe transferin son gününde bir hamleye daha hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağlıyor.
Süper Lig'de transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, bir takviye daha yapmak üzere.
Sarı-lacivertli kulüp transferin son gününde PAOK'tan Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağlıyor. 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak. Fenerbahçe oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.
PAOK altyapısında yetişen 26 yaşındaki Pelkas, Yunan ekibinde 10 numaralı formayı giyiyor. Bu sezon 8 resmi maçta 2 gole imza atan Pelkas, PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı da görev yapmıştı.
Pelkas bugüne kadar Yunanistan Milli Takımı'nda da 15 maça çıktı.
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