Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber

31 Ocak 2021 Pazar, 13:01

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas'ın çekilen MR'ında grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Pelkas'ın sakatlığı sebebiyle 2 hafta takımından ayrı kalacağı öğrenildi.

