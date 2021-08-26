Fenerbahçe'ye PSG'den transfer iddiası
Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, Rafinha'yı Fenerbahçe dışında; Serie A'dan AC Milan ile La Liga'dan Espanyol'un da istediğini iddia etti
Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı lacivertli ekip, transfer enflasyonunun yaşandığı PSG'de, kadroda düşünülmeyen Rafinha ile ilgileniyor. Brezilyalı orta saha, Barcelona'da oynarken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, Rafinha'yı Fenerbahçe dışında; Serie A'dan AC Milan ile La Liga'dan Espanyol'un da istediğini iddia etti. Son olarak orta sahaya Georgino Wijnaldum'u alan PSG, Rafinha'yı kesin olarak kadroda düşünmüyor. 2023'e kadar kontratı bulunan oyuncunun kiralanması da gündemde. Nitekim, PSG'nin Rafinha'nın yıllık ücretinin bir kısmını karşılaması da söz konusu.
PSG'DE TUTUNAMADI
Önceki yıl, Barcelona'dan 1.5 milyon Avro bonservisle transfer edilen Rafinha; PSG ile 35 maça çıkarken gol atamamış, 7 kez asist yapmıştı.
Kaynak: Ajansspor / Fransız basını
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı