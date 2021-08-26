Fenerbahçe'ye PSG'den transfer iddiası

26 Ağustos 2021 Perşembe, 09:09

Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı lacivertli ekip, transfer enflasyonunun yaşandığı PSG'de, kadroda düşünülmeyen Rafinha ile ilgileniyor. Brezilyalı orta saha, Barcelona'da oynarken Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, Rafinha'yı Fenerbahçe dışında; Serie A'dan AC Milan ile La Liga'dan Espanyol'un da istediğini iddia etti. Son olarak orta sahaya Georgino Wijnaldum'u alan PSG, Rafinha'yı kesin olarak kadroda düşünmüyor. 2023'e kadar kontratı bulunan oyuncunun kiralanması da gündemde. Nitekim, PSG'nin Rafinha'nın yıllık ücretinin bir kısmını karşılaması da söz konusu.

PSG'DE TUTUNAMADI

Önceki yıl, Barcelona'dan 1.5 milyon Avro bonservisle transfer edilen Rafinha; PSG ile 35 maça çıkarken gol atamamış, 7 kez asist yapmıştı.

Kaynak: Ajansspor / Fransız basını