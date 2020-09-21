Fenerbahçe'ye Zamalek'ten sürpriz golcü!

21 Eylül 2020 Pazartesi, 11:51

Fenerbahçe, Mostafa Mohamed için teklifte bulundu.

Sarı-lacivertli ekip, Zamalek forması giyen 22 yaşındaki Mısırlı santrforla ilgileniyor.

Fenerbahçe, Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için resmi teklifte bulundu.

El Nahar TV'nin iddiasına göre, sarı-lacivertli ekip 22 yaşındaki santrfor için Zamalek'e 2.5 milyon euro'luk bir teklif sundu ve gelecekteki olası bir satıştan yüzde 5'lik pay önerdi. Fakat Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final maçları öncesinde yıldız oyuncusunu kaybetmek istemeyen Zamalek bu teklifi reddetti.