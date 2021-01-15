Fenerbahçe bir transfer daha açıkladı
Transfere hızlı giriş yapan Fenerbahçe Szalai'nin ardından Bright-Osayi Samuel'i de transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki kanat oyuncusu gelecek sezonun başından itibaren Fenerbahçe formasını terletecek.
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