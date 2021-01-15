Fenerbahçe bir transfer daha açıkladı

Transfere hızlı giriş yapan Fenerbahçe Szalai'nin ardından Bright-Osayi Samuel'i de transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 22:15
Fenerbahçe bir transfer daha açıkladı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki kanat oyuncusu gelecek sezonun başından itibaren Fenerbahçe formasını terletecek.


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