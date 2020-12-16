Fenerbahçe Karacabey'i 1-0'la geçti
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde sahasında Karacabey Belediyespor’u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip maçı 1-0 kazandı ve tur atladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde sahasında Karacabey Belediyespor’u konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip maçı 1-0 kazandı ve tur atladı.
10. dakikada gelişen Karacabey Belediyespor atağında Hasan Güleryüz, Sosa’yı şık bir çalım atarak ceza sahası dışından şutunu çekti. Altay, topu kornere çeldi.
11. dakikada Nazım Sangare’nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu Onur Özcan, Thiam’dan önce dokunarak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
25. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Sosa’nın pasını alan Ömer Faruk’un ceza sahası içinde çektiği şut az farkla auta çıktı.
28. dakikada hızlı gelişen Karacabey atağında, Ömer Çetinbaş ile karşı karşıya kalan Altay, ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+1. dakikada Abullah Dijlan Aydın’ın ceza sahası dışından kullandığı frikik vuruşunda kaleci Oytun, topu üstten kornere çeldi.
2. yarıda Fenerbahçe oyunu soğuttuğu ve maçı 1-0 kazanıp tur atladı.
Stat: Ülker
Hakemler: Emre Kargın xx, Bahtiyar Birinci xx, Deniz Caner Özaral xx
Fenerbahçe: Altay ?, Serdar xx, Gustavo xx, Sadık xx, Nazım xx, Sosa x, Pelkas x, Mert Hakan xx, Novak x, Ömer Faruk ? (Oytun dk. 30 ?), Thiam x
Yedekler: Ozan, Cisse, Ferdi, Tisserand, Sinan Gümüş, Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Caner Erkin, Kemal Ademi
Teknik Direktör: Erol Bulut
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan xx, Sergen İlhan x, Rasimcan Değirmenci x, Onur Özcan xx, Hasan Güleryüz x, Sadık Arda Yılmaztürk x, Taşkın Kartal x, Gökhan Cingirt x, Abdullah Dijlan Aydın xx, Berk Ali Nizam x, Ömer Çetinbaş x
Yedekler: Hasan Kaya, Hüseyin Arslan, Sefa Durmuş, Gökhan Erdöl, İlyas Yılmazer, Mehmet Alp Karaman, Berke Özgün, Alper Karaman, Temel Taşkın, Murat Karadeniz
Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
Gol: Onur Özcan (dk. 11 k.k.) (Fenerbahçe)
Kırmızı Kart: Altay Bayındır (dk. 28) (Fenerbahçe)
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