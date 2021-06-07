Fenomen Başak Ermiş, kendisini 'tayt giydiği' bahanesiyle şiddete maruz bırakan Can Topçu'dan şikayetçi oldu
Başak Ermiş isimli genç kadın, iddiaya göre birlikte olduğu erkek Can Topçu tarafından 'tayt giydiği' gerekçesiyle şiddete maruz bırakıldı. Darp raporu alan Ermiş, karakola giderek Topçu'dan şikayetçi oldu.
Sosyal paylaşım platformu TikTok üzerinden paylaşım yapan Başak Ermiş, iddiaya göre 'tayt giydiği' bahanesiyle, birlikte olduğu erkek Can Topçu tarafından şiddete maruz bırakıldı. Darp raporu alan Ermiş, karakola giderek Topçu'dan şikayetçi oldu.
DARP RAPORU ALDI
Olaya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan Ermiş, "Arkadaşlar baştan anlatıyorum. Kendi evimde tayt giydiğim için oldu bu olay. Ve 3 aydır kendisine bakıyorum kira olsun yemeği uçak biletleri taksileri. Sürekli bir şeyler aldım. babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü işte ne diyebilirim ki. Soran olursa iyiyim darp raporu aldım annemin evine döndüm. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.
Can Topçu ise yaptığı açıklamada, "El kaldırmamam gerekirdi. Ben vurmak istemedim, evden dışarı çıkacaktım kapıyı kitledi ağır küfürler etti. Böyle olsun istemezdim" dedi.
Başak Ermiş’i darp eden Can Topçu’nun ‘Adana 01’ dizisinde rol alırken çekilmiş silahlı fotoğrafları da ortaya çıktı.
Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından, birçok kadın "Bir kadın daha erkekler tarafından şiddete maruz bırakılmasın, katledilmesin diye can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi uygulansın!" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Eniştesini arayarak yardım isteyen Ermiş, hastaneye giderek darp raporu aldı. Genç kadın, bu sabah da karakola gelerek Topçu’dan şikayetçi oldu.
Karakol çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermiş, "Tayt giydiğim için darp edildim. Değiştirmemi söyledi ben de değiştirmedim. Ağzım dudağım patladı. Yeni karışmaya başladı giydiğim kıyafetlere. Sinir hastası bence. Yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.
Yakınlarının kendisini uyardığını söyleyen Ermiş, "Yakınlarım ’senin yakında cinayet haberini görürsek şaşırmayız’ demişti. Silahlı fotoğrafları falan var dizi setinde. İnanmadım ama başıma geldi" şeklinde konuştu. Daha önce de şiddete maruz kaldığını söyleyen Ermiş, Topçu’nun ceza almasını istediğini söyledi.
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