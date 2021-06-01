Aile içi şiddet mağduru kız çocuğu koruma altına alındı

01 Haziran 2021 Salı, 04:00

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nin (UCİM) ihbar hattını 13 Mayıs perşembe günü arayan 16 yaşındaki bir kız çocuğu anne ve babasından şiddet gördüğünü iddia etti. Şiddet gördüğü için derslerinden de geri kaldığını dile getiren kız çocuğu “Babam, uzun zamandır alkol kullanıyor. Alkol sonrası da 5 yaşındaki kardeşimi ve beni dövüyor. Annem çalışıyor. O yüzden de evin tüm işlerini ben yapıyorum. Annem yaptığım temizliği ve yemeği beğenmediğinde beni dövüyor, aşağılıyor ve küfür ediyor. Bu hayatta en çok sevdiğim tavşanımı öldürmekle tehdit ediyorlar. Tavşanımı çok seviyorum, ölmesini istemiyorum. Tek istediğim huzurlu ve güvende olabileceğim bir yuva” diye konuştu.

İhbar üzerine harekete geçen dernek avukatları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle irtibata geçerek, mağdur çocuğunun yaşadığı eve gitti. Mağdur kız çocuğu kendisini koruma altına almak için gelen görevlilere, “Tavşanımı güvenli bir yere teslim etmeden gelmem” dedi. Bunun üzerine tavşanı da evden alınan kız çocuğu Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir yurda götürelerek koruma altına alındı.

“ÇOCUĞUMUZ DA TAVŞANIMIZ DA SAĞLIKLI VE GÜVENDE”

Çocuğun devlet tarafından koruma altına alındığını ancak 5 yaşındaki çocuğun hala o evde olduğunu söyleyen UCİM Türkiye Rehabilitasyon Sorumlusu Psikolojik Danışman Filiz Budak, koruma altına alınma sürecini şöyle anlattı: “İhbarda bulunan bu çocuğumuz bana yönlendirildi. Ön görüşmede çocuğun yaşadığı psikolojik ve fiziksel şiddetle ilgili, ne zamandan beri başladığı, sıklığı ve şiddeti hakkında bilgi aldıktan sonra çocuğun gerçekten de hem annesi hem de babası tarafından birçok defa şiddete maruz kaldığını gördük. Çocuğun bu konudaki beklentileri sorulduğunda da, yurt bakımına alınmak istediğini ve bu şekilde daha huzurlu olacağını, dersleriyle ve akademik başarıyla ilgilenmeye bu sayede başlayabileceğini belirtti. Aslında tek istediği huzurlu bir ortamda çalışmak, başarılı olmak ve biraz da takdir edilmek. Çocukla konuştuğumuzda bakanlıkla irtibatta olduğumuzu ve isterse bu aksam onu evden aldırabileceğimizi belirttim. Ancak onun için önemli bir detay olduğunu, bir tavşana sahip olduğunu söyledi. Tavşanımı evde bıraktığında ona bakamayacaklarını ve zarar vermelerinden endişe ettiğini, onun için birkaç gün içerisinde sahiplendirip sonrasında ayrılıp ayrılamayacağını sordu? Şu anda kaldığı yurt ile irtibat halindeyiz, çocuğumuz da tavşanımız da sağlıklı ve güvende.”