Fenomen dizi ‘La Casa De Papel’ 5. sezonuyla izleyiciye veda edecek
Netflix’in dünya çapındaki en büyük hitlerinden biri olan İspanyol yapımı “La Casa De Papel”in 5. ve son sezonunun çekimleri pazartesi günü başlıyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi tarafından izlenen “La Casa De Papel”in 4. sezonu geçen nisan ayında izleyiciyle buluşmuş, ama hikâye noktalanmamıştı.
İspanya tarihinin en mükemmel soygununu anlatan dizinin yaratıcısı Alex Pina son sezonla ilgili konuşurken “Satranç oyunundan savaş stratejisine geçiş yapıyoruz: saldırı ve çekişme” dedi ve çektikleri en epik sezon olduğunu ekledi.
Pazartesi günü Danimarka’da başlayacak çekimler daha sonra İspanya ve Portekiz’de devam edecek.
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