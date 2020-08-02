Fenomen dizi ‘La Casa De Papel’ 5. sezonuyla izleyiciye veda edecek

02 Ağustos 2020 Pazar, 17:02

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi tarafından izlenen “La Casa De Papel”in 4. sezonu geçen nisan ayında izleyiciyle buluşmuş, ama hikâye noktalanmamıştı.

İspanya tarihinin en mükemmel soygununu anlatan dizinin yaratıcısı Alex Pina son sezonla ilgili konuşurken “Satranç oyunundan savaş stratejisine geçiş yapıyoruz: saldırı ve çekişme” dedi ve çektikleri en epik sezon olduğunu ekledi.

Pazartesi günü Danimarka’da başlayacak çekimler daha sonra İspanya ve Portekiz’de devam edecek.

