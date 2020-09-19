Feray Şahin 3 yıldır aramızda değil, ailesi senelerdir adalet arıyor

19 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Üniversite okuduğu Mersin’deki evinde polis memuru Fatih Burak Aykul tarafından 19 Eylül 2017’de katledilen Feray Şahin’in 3. ölüm yıldönümü.

Feray Şahin’in ailesi, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, ölüm yıldönümünde dava dosyasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘ADALET NEREDE?’

- Anne Aysel Şahin: Katilin elini kolunu sallayarak dolaşması acımızı daha da çekilmez kılıyor. Katil delilleri kararttı. Kızımın yaşı kadar bile ceza almadı. Bunun neresi hak, hukuk, adalet? Katile ödül gibi ceza verenler ve onaylayanlara soruyorum; sizin başınıza böyle bir acı olay gelse tepkiniz ne olurdu? İnsan öldürmenin iyi hali olamaz. Adalet Bakanı’na soruyorum. Hani herkes işlediği suçun cezasını çekecekti?

‘DELİLLERİ KARARTTI’

- Baba Bekir Şahin: Kızımızın katiline ödül gibi cezayı verip sokağa bırakanlar bizi bir kez daha öldürdü. Birçok kadın katili gibi Feray’ın katili de hiçbir şey olmamış gibi geziyor. Hak, hukuk, adalet nerede? Katil cinayeti işledikten sonra delillerin önemli kısmını yok ederken cinayete kaza süsü verip mahkemeyi yalanlarıyla yönlendirdi. Bizim itirazlarımıza ve ispatlarımıza ise o mahkeme başkanı da savcısı da kulak tıkadı. Böyle bir adalet yok. Katil Burak Aykul 1.5 yıl yattı çıktı, 632 gündür sokakta. Dosya 436 gündür yani 17 aydır Yargıtay’da bekliyor biz, 36 aydır adalet peşindeyiz.

- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: Feray’ın canını alan Fatih Burak Aykul, 5 yıl 3 ay gibi komik bir ceza aldı. Şu anda elini kolunu sallayarak sokakta dolanıyor. Feray’ın davası hâlâ Yargıtay’da. Buradan Yargıtay’a sesleniyorum: Neyi bekliyorsunuz? Adaletin kendiliğinden gelmesini mi? Halkın adalete olan güven duygusu bu şekilde mi sağlanacak? Ödül gibi verilen bu cezalar ne yazık ki her geçen gün hak ihlallerini de beraberinde getiriyor. Kadın cinayetlerinde yargının adaletten yana tavır almasını bekliyoruz.

‘KATİLİ KORUMAYIN!’

- İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu: Bu vahim olaylar yaşanırken İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkanları anlamak mümkün değil. Sözleşme diyor ki taraf devletler şiddeti önlemek için çalışmalı, önleyemediği durumlarda mağduru korumalı, faili etkin bir şekilde kovuşturulmalı. “Feray Şahin’in katilinin sokakta hiçbir şey olmamış gibi gezmesinin” verdiği acıya duyarsız kalınmamalı.

FERAY MERSİN VE ANTEP’TE ANILIYOR

Feray Şahin ölüm yıldönümünde düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Kadın örgütleri Şahin için memleketi Gaziantep’te saat 14.00’te Yeşilsu Parkı’nda, Mersin’de ise Feray Şahin Parkı’nda 13.00’te basın açıklaması yapacak. Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören baba Bekir Şahin ile anne Aysel Şahin, ilk kez kızlarının mezarını ziyaret edememenin üzüntüsünü yaşıyor.