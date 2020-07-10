10 Temmuz 2020 Cuma, 12:35

Görsel: Reuters

webtekno.com'da yer alan habere göre, Ferrari, dünyanın en pahalı otomobilinin marka haklarını kaybetti. 1962 yılında yepyeni bir Ferrari 250 GTO’nun fiyatı bugünün değeri ile yaklaşık 152 bin dolara satın alınabilinirdi. 2018 yılında bir müzayedede nun 2018 yılında bir müzayededeki satış fiyatı ise 48 milyon dolar olmuştu.

Ferrari’nin, 48 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı otomobili unvanını alan bu aracın marka haklarını kaybetti. Bu durumda Ferrari artık yeni bir 250 GTO üretip, satamayacak ve yüz milyonlarca dolarlık geliri kaybetmiş olacak.

FERRARİ KULLAN YA DA KAYBET KURALINI GÖZARDI ETTİ

Avrupa Birliği Entellektüel Koruma Ofisi'nin (EUIPO) ‘Kullan ya da Kaybet’ adında bir kuralı bulunuyor. Bu kurala göre bir ticari marka beş yıl içinde herhangi bir ticari faaliyette kullanılmazsa, marka hakları sahibinin elinden alınıyor. Ferrari’nin 250 GTO marka haklarını kaybetmesine neden olan da tam olarak bu oldu.

Ferrari’nin, 250 GTO’yu yenilemesi ve satışa sunması için büyükçe bir teşvik bulunuyordu. Ancak Maranello merkezli şirket nedense markayı değerlendirmek konusunda çekimser davrandı ve nihayetinde de marka haklarını kaybetti.

Ares 250 GTO

Tüm bu gelişmeler, Türk asıllı İsviçreli iş insanı Dany Bahar’ın Ferrari’ye karşı başlatmış olduğu yasal ‘savaşın’ zaferle sonuçlandığı anlamına da geliyor. Bahar, kurucusu olduğu Ares Design ile 2018 yılında Ferrari 250 GTO’nun yeniden yorumlanmış bir versiyonunu satışa sunmayı planladığını duyurmuştu.

Ferrari ise bir yıl sonra mahkemenin ‘spor otomobilin bir sanat eseri olduğuna ve kopyalanamayacağına’ hükmetmesinin ardından yasal savaşın ilk galibi olmuştu. Ares Design ise ‘Kullan ya da Kaybet’ kuralı sayesinde yasal savaşı kazanmış ve Ferrari'nin marka haklarını kaybetmesini sağlamış durumda.

Yani artık Dany Bahar’ın öncülüğünde 250 GTO'nun yeniden tasarlanması ve satışa sunulması önünde hiçbir engel bulunmuyor. Bununla birlikte bir Ares 250 GTO'nun ne zaman tanıtılacağı ya da satışa sunulacağı bilinmiyor.