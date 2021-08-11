Ferrari, Mick Schumacher’in Haas’ta kalmasını istiyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 22:35

Ferrari’de takım patronu Mattia Binotto, La Gazetta della Sport’a verdiği röportajda takımın genç pilotlarının yanı sıra Charles Leclerc ve Carlos Sainz’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Binotto, Ferrari Sürücü Akademisi pilotlarından Mick Schumacher’in gelecek yıl da Haas’ta kalması için görüşme yaptıklarını doğrulayarak şunları söyledi, “Ferrari Sürücü Akademisi için bu yıl çok daha zor oldu.

Ancak çocuklara gelişmeleri için zaman tanımalısınız. Mick Schumacher’in ilk sezonu ve baskı olmadan öğrenmeye çalışıyor. Onu Haas’ta tutabilmek için görüşmelerimiz sürüyor.”

Akademinin bir diğer pilotu Antonio Giovinazzi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Binotto, “Yedek pilotlar arasında Sainz ve Leclerc’in alternatifi olarak ilk sırada yer alıyor. Her yıl gelişim kaydediyor ve umarım Alfa Romeo’da kalabilir, bunu hak ediyor.” ifadelerini kullandı.

“EN İYİ İKİLİYE SAHİBİZ”

Charles Leclerc ve Carlos Sainz’ın sezonun ilk yarısındaki performansını da değerlendiren İtalyan yönetici, Formula 1’deki en iyi ikiliye sahip olduklarını belirtti, “Her iki pilotumuz da yetenekli, hızlı ve genç. Charles’ı biliyorsunuz. Akademide büyüdü. Yeteneklerinden şüphemiz yok.

Bu sezon yaşadığı şanssızlıklar olmasaydı çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Yarışı kontrol etmede ve lastik korumada her geçen gün gelişiyor ve büyük bir potansiyele sahip.

Carlos bizi şaşırtmadı. Onu takıma almadan önce analiz etmiştik. Takıma puan kazandırıyor, mühendislerle iletişimi net. Gün geçtikçe aracı daha iyi anlıyor.”