Fenerbahçe'nin 'yıldızsız arma' başvurusuna TFF'den cevap geldi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:39

1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili girişimler neticesinde armasındaki 3 yıldızı kullanmama kararı alan Fenerbahçe, konuyla ilgili TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF'den Fenerbahçe'ye onay geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, TFF ile yapılan yazışmaları kamuoyuna açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, 9 Ağustos 2021 tarihinde, 2021-2022 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Fenerbahçe Futbol A.Ş. arması görsellerinde Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı’nın “Şampiyonluk Yıldızları” başlıklı 16. maddesi kapsamında kulübümüze tanınan “yıldız takma” hakkımızı kullanmayacağımızı, bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililerce kulübümüzün armasının kullanıldığı her türlü kayıt, görsel, belge ve sair mecrada armanın üzerinde yer alan yıldızların kullanılmaması talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir. İlgili talebimize istinaden Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen yanıt aşağıda tüm camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır. Saygılarımızla."

Türkiye’nin En Çok Şampiyon Olan Kulübü Olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na Yaptığımız “Armamızın Yıldızsız Kullanımı” Başvurusu Hakkında



https://t.co/z2DYpexQWX pic.twitter.com/GARQ5Ppt0e — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 11, 2021

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin armasındaki yıldız haklarını kullanmamak için yaptığı başvurunun üzerine sarı-lacivertlilerin yıldızlarını internet sitesinden kaldırdı.