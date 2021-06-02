Ferrari patronu Binotto: “Vettel’in ayrılığında 2019’un etkisi yok”

02 Haziran 2021 Çarşamba, 16:48

Ferrari takımının patronu Matteo Binotto, takım ve pilotlarla ilgili RaceFans’a açıklamalarda bulundu. İtalyan mühendis, Vettel’in takımdan ayrılma kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı, “Ayrılık kararı almamız, 2019’da yaşananlarla ilgili değildi. Geçen yılın başında pandemi başladığı esnada, gelecekteki pilotlarımıza karar vermemiz gerekiyordu.

Sebastian’a ve kendimizle ilgili bir karar vermek zorundaydık. Ona başka bir takımla görüşebilmesi için erken davranmamız önemliydi. Bugün Aston Martin ile yarışıyor olmasından dolayı çok mutluyum.”

“ÇOK ZOR BİR SEZONDU”

Geçtiğimiz yıl sadece üç yarışta podyuma çıkan ve markalar klasmanında sezonu altıncı sırada tamamlayan Ferrari ile ilgili Binotto, “Çok zor bir sezondu. Omuzlarımda çok fazla baskı vardı. Fazlasıyla sorumluluk hissediyordum ama böylesine zor bir zamanda takımın birleştiğini biliyordum. Birilerini suçlamak çok kolay olurdu ama bunu yapamazdım.

Takım, daha iyisini yapabilmemiz için birlikte olmaya devam ediyor. O zamanlar üstümde oluşan baskıyı takıma yansıtmamam benim için önemliydi. Tek yapmamız gereken söylentilere kulak asmayıp, gelişmeye devam etmekti.” dedi.

“BAŞARI ZAMAN ALIYOR”

Binotta ayrıca takımın uzun yıllardır şampiyonluk kazanamamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı, “İnşa etmeye devam etmemiz gerekiyor. Doksanların başından 2000’e kadar kendimize bakarsak takımı oluşturmamız zaman almıştı. Red Bull ve Mercedes’te de zaman aldı. Red Bull’a bakarsanız şampiyonluk kazanamadıkları sürede oldukça uzun.

Tutkulular, çok çalışıyorlar ve iyi çalışıyorlar, ancak bunu inşa etmek zaman alıyor. Takımda istikrar da çok önemli, yıllardır stratejileri yapan kişiler aynı, pit ekibindekiler de. Sezonun şimdiye kadarki bölümüne bakacak olursak iyi yarış hafta sonları geçirdik."