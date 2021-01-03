Festtogether’da Cem Yılmaz günü

03 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Cem Yılmaz ve Ezhel, hayranlarıyla buluşacak. Festtogether için alınan her bilet sanat emekçilerine destek olarak aktarılacak. Ayrıca www.birkirabirsahne.com sitesinden de pandemi döneminde çok zor bir dönemden geçen sahne sanatları mekânlarına destek olunabilecek. Festtogether biletleri www.mobilet.com’da satışta!

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN DESTEK

Festtogether’a, Kadıköy Belediyesi kira ve depo desteği ile katılıyor. Konuya ilişkin Kadıköy Belediye Başkanı Şerdi Dara Odabaşı, “Festtogether festivali ile bir kez daha Kadıköy sınırları içinde yer alan sanat emekçilerinin yanında olacağız. Belediyemize ait salonlarımızı ücretsiz olarak tiyatro ekiplerine prova alanı olarak tahsis etmeye devam ediyoruz. Sahnesiz tiyatrolarımızın 6 aylık depo ihtiyacını karşılayacak ve sahnelerimizi ücretsiz olarak Kadıköy’de yer alan tiyatro ekiplerine açacağız. Ayrıca ilçe sınırları içinde yer alan sahnelerimizin kiralarına destek olacağız. Bu destek karşılığı, sahnesiz toplulukların bu sahnelerde yer almasını sağlayacağız” dedi.