Festtogether’da Cem Yılmaz günü
Sürdürülebilir müzik festivali Festtogether’ın bugün son günü. Dün başlayan festival, NetD ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayımlanacak. Festivalde bugün bilet alarak izlenebilecek özel etkinlikler olacak.
Cem Yılmaz ve Ezhel, hayranlarıyla buluşacak. Festtogether için alınan her bilet sanat emekçilerine destek olarak aktarılacak. Ayrıca www.birkirabirsahne.com sitesinden de pandemi döneminde çok zor bir dönemden geçen sahne sanatları mekânlarına destek olunabilecek. Festtogether biletleri www.mobilet.com’da satışta!
KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN DESTEK
Festtogether’a, Kadıköy Belediyesi kira ve depo desteği ile katılıyor. Konuya ilişkin Kadıköy Belediye Başkanı Şerdi Dara Odabaşı, “Festtogether festivali ile bir kez daha Kadıköy sınırları içinde yer alan sanat emekçilerinin yanında olacağız. Belediyemize ait salonlarımızı ücretsiz olarak tiyatro ekiplerine prova alanı olarak tahsis etmeye devam ediyoruz. Sahnesiz tiyatrolarımızın 6 aylık depo ihtiyacını karşılayacak ve sahnelerimizi ücretsiz olarak Kadıköy’de yer alan tiyatro ekiplerine açacağız. Ayrıca ilçe sınırları içinde yer alan sahnelerimizin kiralarına destek olacağız. Bu destek karşılığı, sahnesiz toplulukların bu sahnelerde yer almasını sağlayacağız” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Neden masa değil yer sofrası
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Rasim Öztekin'den İbo Show'a tepki
- AKP'lilerin hedefindeki Ünsal Arık'a yine tehdit
- İşte kalem kalem artışlar
- 13 bin KHK’liye dönüş yolu açıldı
- BİM'in sansürletmek istediği haber ortaya çıktı
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da bir garajda 3 gencin cesedi bulundu
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Neden masa değil yer sofrası
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Rasim Öztekin'den İbo Show'a tepki
- AKP'lilerin hedefindeki Ünsal Arık'a yine tehdit
- İşte kalem kalem artışlar
- 13 bin KHK’liye dönüş yolu açıldı
- BİM'in sansürletmek istediği haber ortaya çıktı
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi