Fethiye'de can pazarı: Hastaneye kaldırılanlar var

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi, kıyıya 15 metre kala batarken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

(DHA)
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:27
Fethiye'de can pazarı: Hastaneye kaldırılanlar var
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Fethiye'de günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkisinde, kıyıya 15 metre kala su alarak battı.


Teknede bulunanların çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 


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