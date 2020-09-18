Fethiye'de çevre temizliğinde 850 kilogram atık toplandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen çevre temizliğinde 850 kilogram atık toplandı.
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Fethiye Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Yanıklar Mahallesi'ndeki Karaot Plajı ile Akgöl mevkisinde çevre temizliği yapıldı.
Yaklaşık dört saatte toplanan ve torbalara doldurulan 850 kilogram çöplerle yöresel şiveyle "Atma voyn" yazısı oluşturuldu.
Toplanan atıklardan dönüştürülebilir olanları, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.
TURMEPA'da görevli Ersin Özer, temizlikte 50 kilo kağıt, 100 kilo metal, 400 kilo cam ile 300 kilogram da plastik toplandığını söyledi.
Bir plastiğin doğada çözünmesinin 450 yılı bulduğunu anlatan Özer, şunları kaydetti:
"Kampanyada toplanan her atık kayıt altına alınarak tür ve kaynağına göre istatistik tutuluyor. Kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit edilerek çalışmalar yürütülüyor."
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