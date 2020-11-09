FETÖ 3 Temmuz'da Aziz Yıldırım'ı hapse atmayı kararlaştırmış

09 Kasım 2020 Pazartesi, 17:47

Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas iddialarına ilişkin 4'ü tutuklu, 87 sanığın yargılandığı davanın görülmesine bugünkü duruşmayla devam edildi. FETÖ'nün MİT mahrem imamı olduğunu söyleyen tanık Özgür Kaya, “Amaç Fenerbahçe'yi ele geçirmek değildi, hükümet üzerine operasyon yapmaktı" dedi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülen 16'ncı celseye 2 tutuklu sanık getirildi. Duruşma salonunda Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş, Ömer Okan, Simla Türket Bayazıt ve taraf avukatları yer aldı.

"HAKKIMDA GİZLİ DİNLEME YAPILDIĞI İÇİN SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Müşteki Mithat Halis, menajerlik yaptığını belirterek "Savcı ifademi almadan beni nezarethaneye gönderdi. Grubumda 450 oyuncu vardı, o tarihte yurt dışında menajerlik yapıyordum. Durum çok iyi bir durum değildi. Çok önemli bir tezgahın içinden geçtiğimiz ve tezgahın da kumpasa dönüştüğü bir durumdu. Benim hakkımda gizli izleme yapıldığı için sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen o dönemki Metris Cezaevi Birinci Müdürü Zeki Uzun ise, o dönem tutuklanan Fenerbahçe yöneticileriyle ilgili "Tutuklanacaklarından dahi bilgimiz yoktu. Onlara özel yer ayrılması söz konusu değildi. Aziz Yıldırım'ın Cübbeli Ahmet Hoca'yla aynı koğuşta kaldığı doğru değil. Aziz Yıldırım'ın sağlık sorunları olduğundan dolayı doktor raporuyla revir koğuşuna geldi. Cübbeli Ahmet de daha sonrasında cezaevine girdiğinde o da sağlık sorunları nedeniyle başka bir revir koğuşuna verildi" şeklinde konuştu.



"3 TEMMUZ SÜRECİNDEN ÖNCE TOPLANTI YAPILDI"



MİT'in mahrem imamlarından olduğunu söyleyen ve FETÖ ile iltisaklı olduğu için tutuklu bulanan Özgür Kaya da duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık Kaya, beyanlarında şunları dile getirdi: "3 Temmuz sürecinden 2-3 ay kadar önce Ankara'da toplantı gerçekleşti. Toplantıda MİT mahrem imamı diğer arkadaşlar da vardı. Toplantıda şike operasyonunda kimlerin gözaltına alınacağı konuşuldu, o toplantıda buradaki sanıklardan kimse yoktu."Mahkeme Başkanı tanık Kaya'ya toplantıda kimlerin gözaltına alınacağını, örgütün şike operasyonundan ne beklediğini sordu. Kaya da "O dönem en çarpıcı isim olarak Aziz Yıldırım, dendi. Beşiktaş'tan ve Sivasspor'dan da birileri gözaltına alınacak diye konuşuldu ama şu an hatırlamıyorum. Bize söylenen şey bu operasyonla o dönemki Başbakan ve şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıpratılması istendi. Fatih Karabulut şike üzerinden Cumhurbaşkanı'nı yıpratmayı hedefliyordu. Diğer kulüpler yerine Fenerbahçe çok daha büyük ses getirecekti amaç Fenerbahçe'yi ele geçirmek değildi, hükümet üzerine operasyon yapmaktı" şeklinde cevapladı.

"PENSİLVANYA İLE TEMASA GEÇİLİP KARAR ALINIYORDU"

Toplantının MİT mahrem imamının başkanlığında yapıldığını dile getiren tanık Kaya, "Şehirlerin bölge temsilcileri geliyordu. Biz o toplantının karar alıcıları değildik, Pensilvanya ile temasa geçilip karar alınıyordu" dedi.

Mahkeme başkanı FETÖ mensuplarının Aziz Yıldırım'la arasında neden kin olduğunu sordu. Tanık Kaya da “Biz herhangi bir şey duymadık ama Yıldırım'ın kirli işler yaptığını, derin yapılarla irtibatı olduğunu duyuyorduk. Örgüt, Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını o dönem yürüttü. Aziz Yıldırım o sanıklarla yakın olduğu için örgütle aralarında husumet olabilir" diye konuştu.

Mahkeme başkanı 20 Kasım'a kadar sanıkların ek savunmalarının alınacağını belirterek duruşmayı yarına erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski milletvekili İlhan Başbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Cemalettin Mutlu, Avukat Orhan Erdemli ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezası talep ediliyor.