"FETÖ ile ittifak tasfiye içindi" diyen AKP'li Emre Cemil Ayvalı istifa etti

11 Haziran 2020 Perşembe, 15:08

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik tartışma sırasında, AKP'nin "farklı darbecileri tasfiye etmek için" FETÖ ile bürokrasi alanında çalıştığını belirterek, "2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım" diyen Ayvalı, "Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur" ifadelerini kullanmıştı. Ayvalı bu sözlerinin ardından, AKP'deki görevinden istifasını açıkladı.



"PARTİM ZARAR GÖRMESİN DİYE İSTİFA EDİYORUM"

Ayvalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam CNNTÜRK'te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ'nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır.

Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum. "



