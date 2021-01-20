FETÖ lideriyle fotoğraf çektiren AKP’li Nebati’ye yakın isim vakıfta müdür oldu

20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakınları ve gazilerine yönelik toplanan paraları yöneten, kurulma aşaması ve faaliyetleri ile sık sık gündeme gelen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nda, genel müdürlük görevlendirmesi dikkat çekti.

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yegin, vakıfta etkili olan Maliye Bakan Yardımcısı ve eski AKP milletvekili Nureddin Nebati’nin özel kalem müdürü Ramazan Güngör’ün eşi Fatma Güngör’ün, yaklaşık bir ay önce vakfa genel müdür yapıldığını söyledi.

Fatma Güngör’ün, aynı zamanda AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör’ün kızı olduğunu belirten Yegin, Bakan Yardımcısı Nebati’nin, vakıfta yapılan toplantıda Güngör’e “Sayın Genel Müdürüm” diye hitap ettiğini kaydetti.

Gazetemizin ulaştığı Fatma Güngör, aile bağlarına yanıt vermezken, vakıfta genel müdürlük görevi olmadığını söyledi. İstifa eden bir yönetim kurulu üyesi yerine “vakıf işlerinin yürütülmesi için sözlü olarak görevlendirmesinin yapıldığını” belirten Güngör, “Sosyal hizmet uzmanıyım. Buradaki faaliyetleri yürütmek üzere bulunuyorum. Yazılmış bir görevlendirme yok. Zaten kamu çalışanıyım” dedi.

‘ENDİŞE EDİYORUZ’

Görevlendirmeye tepki gösteren Yegin, “FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in önünde makam kapmak için ceket iliklemiş Nureddin Nebati’nin bakan yardımcılığı görevinden istifa etmesini defalarca dile getirmişken, özel kaleminin eşi, vakfa genel müdür olarak atandı. Ahbap çavuş ilişkisinin, kadrolaşmanın başladığını, korktuğumuzun başımıza geldiğini görüyoruz” dedi.

Vakıfta toplanan ana paranın aylık 6 milyon lira faiz getirisi olduğunu ancak bunun yalnızca 3 milyonunun şehit yakını ve gazilerine dağıtıldığını kaydeden Yegin, “Bu paraların tamamının, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ivedi ve adaletli olarak dağıtmalarını ve vakfın kapısına kilit vurmalarını istiyoruz. Yarın, eşlerine dostlarına başka görevlendirmeler ile kadro açacaklarından, şehidin, gazinin parasını çarçur edeceklerinden ve daha fazla üstüne çökeceklerinden endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yegin, “Vakıf yönetim kurulu üyeleri huzur hakkı alıyor mu? Halktan toplanan ana para ne kadar? Faiz getirisi ne kadar” gibi sorular ile dilekçe verdiklerini ancak dilekçelere yanıt alamadıklarını aktardı.