FETÖ operasyonu: 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 40 muvazzaf askerden 34’ü yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ‘örgüt imamı’ tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 40 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlerken, şüphelilerden 34’ünü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 6 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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