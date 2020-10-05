FETÖ şüphelisi çift sınırda yakalandı

FETÖ şüphelisi karı koca Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA
05 Ekim 2020 Pazartesi, 10:26
FETÖ şüphelisi çift sınırda yakalandı
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Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen H.K ve eşi N.K. gözaltına alındı.


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