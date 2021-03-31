FETÖ'de kavga büyüyor

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:10

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in “özel sekreteri” olarak bilinen Cevdet Türkyolu ile sosyal medya yöneticisi olan Osman Şimşek arasında, Türkyolu'nun "Örgüt parası ile kendine servet biriktirdiği" iddiasını taşıyan mektubu Gülen'e okunması sebebiyle yaşanan kavga büyüdü.

Para tartışmasını gündeme getiren FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ile onu eleştiren Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı arasında atışma yaşanmıştı.

"KARA KUTUDAN" DÖNMEZ’E DESTEK

Gülen’in karakutusu Veysel Ayhan, FETÖ içindeki büyük kavgada Ahmet Dönmez’e destek verdi.

Odatv'nin haberine göre, karşı safta yer alan firari FETÖ’cü Tuncay Opçin ise, Veysel Ayhan’a tepki gösterdi.Tuncay Opçin, “Ayhan, Dönmez'e hiç bir çağrı yaptı mı? Havuz medyasının dilini kullanma, dedi mi?” dedi.

Opçin’in mesajları şöyle:

“Veysel Ayhan, Gitme Vaktiniz Geldi, yazısıyla ilgili bir açıklama yapmış. Darbe girişiminden hiçbir şekilde haberinin olmadığını söylemiş. Mutlaka öyledir. Masumiyet karinesi hepimiz için geçerli.

Keşke bu açıklamada kendisi için kullandığı kriterleri, Ahmet Dönmez'in her yazısından sonra yazdığı yazılarda da hatırlasaydı. Karakter testi, hepimiz ve herkes için geçerli. Olmadığını bildiği olaylarla ilgili tek ses çıkarmayan kişiler için de.

Her şeyi bir kenara bırakıyorum; Hizmet'te "Mahrem Yapı" diye bir şey olmadığını Veysel Ayhan bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Heyete çağrı yapıp, Fethullah Gülen'in yanındakilerin tayinini isteyen Ayhan, ADönmez'e hiç bir çağrı yaptı mı? Havuz medyasının dilini kullanma, dedi mi?

Ben bu yönde bir çabayı ne duydum, ne de gördüm. Bilakis, Ahmet Dönmez ne zaman bir yazı kaleme alsa, konuyla ilgili ilk destek yazısı Veysel Ayhan'dan geldi. Son dört yazısına bakın, ne demek istediğimi anlarsınız.”

İşte o mesajlar:

Opçin'e diğer saftaki FETÖ'cülerden tepki geldi: