'FETÖ’den tutuklu iş adamlarının davası görülürken ne işin vardı başsavcının odasında?’

11 Kasım 2020 Çarşamba, 15:28

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e FETÖ Borsası iddialarını ve FETÖ sanıklarının yargılanması sırasında adliyeye giden dönemin AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın eleştirilere “Kripto FETÖ’cüleri söylemiş olamaz mıyım?” sözlerini hatırlatarak, “Kim bu kripto FETÖ’cüler” diye sordu.

Adalet Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP döneminde suçu kimin işlendiğine bakıldığını söyledi. Alt mahkemenin Enis Berberoğlu ile ilgili kararını da eleştiren Arık, şunları anlattı:

“Sayın Bakan, herkes bilir ki bütün hak dinlerinde Allah’a, Peygamber’e ve kitabına inandıktan sonra dördüncü temel değerdir adalet. Böylesi önemli bir Bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Bütçenin öncelikle milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Tabii, ben, bir hukukçu değilim, tıp doktoruyum. Ama tarih boyuncu adalet ve hukuk kavramları hep önemli olmuştur, bizleri bağlayan şey de hukuk olmalıdır. Hukuk, herkes ona uyar ve saygı duyarsa geçerli bir hüküm oluşturur. Hukukun dışına çıkmak, hukukun dışına çıkarak fiili durum oluşturmak ve bunu bir alışkanlık hâline getirmek, hele de bunu ülkeyi yöneten, iktidar gücünü elinde bulunduranlar yaparsa hukuk hükmünü kaybeder. İşte, bugün, maalesef sizin iktidarınız döneminde hukuk hükmünü kaybetmiştir. Siz, Adalet Bakanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı ‘Anayasa Mahkemesinin kararını tanımıyorum ve de saygı da duymuyorum.’ deyince ne hissettiniz Sayın Bakan? Sayın Cumhurbaşkanı ‘Anayasa Mahkemesinin kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum.’ derse bir alt mahkeme de ‘Anayasa Mahkemesinin Sayın Enis Berberoğlu’yla ilgili kararını ben de tanımıyorum.’ deme hakkını kendinde bulur. Yine, hukukta bir eylemin suç olup olmadığına bakılır; bunun cezası da bellidir ama sizin iktidarınız döneminde eylemin suç olup olmadığı değil de suçu kimin işlediğine bakılıyor. Örneğin, İbrahim Aydemir’le birlikte biz beraber bir suç işlesek İbrahim Aydemir Bey’e ‘Sorun bakalım niye yapmış.’ diyorsunuz ama bana da ‘Adalet yerini bulsun, verin cezasını.’ diyorsunuz. Yine, hukukta bir eylem suç ise hangi tarihte işlendiğinin de önemi olmamalıdır. İşinize gelen tarihten öncesini yok sayıp işinize gelen tarihten sonrasını suç kabul edemezsiniz Sayın Bakan. Her kim ki 17 -25 Aralıktan önce de 17-25 Aralıktan sonra da FETÖ’yü desteklediyse, önünü açtıysa suçludur ve cezasını da hukuk kuralları içerisinde vermelidir.”

“KRİPTO FETÖ’CÜLERİN KİMLER OLDUĞUNU SİZE SÖYLEDİ Mİ?”

'FETÖ Borsası' iddialarını da gündeme getiren Arık, AKP Milletvekili Mustafa Elitaş’ın grup başkanvekili olduğu dönemde, FETÖ sanıklarının yargılanması sırasında, Kayseri Adliyesi’ni ziyaretini hatırlatarak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sayın Bakan, bugün güçsüz bir adalet ve adaletsiz de bir güç var. Kanun hükmünde kararnamelerle hak ve hukuka uygunluk sağlanamaz; inanç ve düşünce özgürlüğünden, hak arama özgürlüğünden, temel haklardan, huzur ve mutluluktan söz edilemez. Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olmalarını sağlamak sizin boynunuzun borcudur Sayın Bakan. Yargı bağımsızlığı mutlaka sağlanmalıdır. Yargı hiçbir otoriteden talimat almamalıdır ve alamaz. Parası olanın ya da siyasi gücü olanın işlediği suç yanına kâr kalmamalıdır. Sayın Bakan, bugün hâlâ AK Parti üyesi olan, milletvekilliği yapmış kişiler FETÖ borsası kurulduğunu, parayı bastıran FETÖ’cülerin serbest bırakıldığını söylediler. Bu konuda herhangi bir araştırma yaptınız mı? İlim Kayseri’de FETÖ’den tutuklu iş adamlarının davasının görüldüğü gün, dönemin AK Parti grup başkan vekili kırmızı plakalı makam aracıyla tam yarım gün başsavcının odasında bekledi ve aynı gün çok sayıda iş adamı serbest bırakıldı. Biz ‘Adalete gölge düşürmeyin, FETÖ’den tutuklu iş adamlarının davası görülürken ne işiniz var başsavcının odasında?’ diye sorduğumuzda da aldığımız cevap ‘Kripto FETÖ’cüleri söylemiş olamaz mıyım?’ oldu. Siz, Adalet Bakanı olarak ‘FETÖ’den tutuklu iş adamlarının davası görülürken ne işin vardı başsavcının odasında?’ diye sordunuz mu? ‘Kripto’ gizli demek. ‘Siz nereden biliyorsunuz kriptoFETÖ’cüleri?’ diye sordunuz mu ya da AK Parti grup başkan vekili bu kripto FETÖ’cülerin kimler olduğunu size söyledi mi?”