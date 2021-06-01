FETÖ'nün firari ismi, Yarbay Tatar'ı hedef aldı

01 Haziran 2021 Salı, 11:18

FETÖ'nün firari ismi Tuncay Opçin, FETÖ’nün “Amirallere suikast” kumpasları sürecinde hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilmesi üzerine, yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ı hedef aldı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tuncay Opçin, FETÖ kumpaslarının ardından yaşamına son veren Ali Tatar için “Ali Tatar Alevi olmasaydı, intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı" dedi.

Opçin, “Ali Tatar, intihar etti. Ölümünde herhangi bir şüpheli durum mu var? Gözaltında kötü muamele mi gördü? İşkence mi yaptılar? Tatar’ın ölümü hiç şüphesiz, ailesi için telafisi mümkün olmayan bir kayıp. Ancak o kadar, ne artısı ne de eksisi var. Ölüm istismarı en büyük ayıptır" ifadelerini kullandı. Opçin ardından, “Ali Tatar Alevi olmasaydı, intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı?Tatar’dan iki ay sonra, YAŞ’ta amirallik sırasındaki, Kurmay Albay Berk Erden intihar etti. Peki, Erden niye gündeme getirilmiyor? Çünkü istismar edebilecekleri bir kimliği, kışkırtılacak kitlesi yok” dedi.

OPÇİN'E SERT TEPKİ

Opçin'in sözlerine, sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi. Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, “Utanmaz herif... Fetullahçı çetenin ne kadar adileşebileceğini, fırsat bulduğunda nasıl kötülükler yapabileceğini, demokrasinin bu ülkeye yerleşmesi için bu türden gerici alçaklarla yan yana değil cephe cepheye gelmek gerektiğini unutanlar için güzel bir hatırlatma olmuş” diye tepkisini dile getirdi.