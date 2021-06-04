Fenerbahçeli yönetici Sipahioğlu'ndan FETÖ açıklaması: Kaçamadılar!

Fenerbahçe'nin genç yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Fenerbahçe yıkılmadı, şerefsizler kaçamadı" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2021 Cuma, 12:51
Fenerbahçeli yönetici Sipahioğlu'ndan FETÖ açıklaması: Kaçamadılar!
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FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırılmasının ardından Fenerbahçe camiasından ilk açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin genç yönetim kurulu üyesi Metin Sİpahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Fenerbahçe yıkılmadı, şerefsizler kaçamadı" ifadesini kullandı.


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