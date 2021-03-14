Feyzioğlu'ndan "Ben hazırım" mesajı

14 Mart 2021 Pazar, 14:23

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBB Genel Kurulu ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Twitter hesabından açıklama yapan Metin Feyzioğlu, genel kurul için “Hazır” olduğunu ifade etti.

Feyzioğlu, “Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, Genel Kurulu'nu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım” diye belirtti.



