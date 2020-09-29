FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yarın başlıyor
Covid-19 salgını nedeniyle mart ayında ara verilen organizasyonun 2019-2020 sezonu şampiyonu, Atina'da yapılacak ve Türk Telekom'un da yer alacağı 8'li finalle belli olacak.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu şampiyonu, Yunanistan'da yarın başlayacak 8'li final organizasyonuyla belli olacak.
Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom'un da yer alacağı 8'li final organizasyonu, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde başkent Atina'da gerçekleştirilecek.
Türk Telekom, Fransız temsilcisi DJA Dijon'la yarın son 4 takım arasına kalma mücadelesi verecek.
OAKA Spor Salonu'nda yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
18.30 Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) - Hereda San Pablo Burgos (İspanya)
21.30 Türk Telekom - DJA Dijon (Fransa)
1 Ekim Perşembe:
18.30 ERA Nymburk (Çekya) - AEK (Yunanistan)
21.30 Casademont Zaragoza (İspanya) - Iberostar Tenerife (İspanya)
2 Ekim Cuma:
18.30 Türk Telekom-DJA Dijon galibi / Hapoel Bank Yahav Jerusalem-Hereda San Pablo Burgos galibi
21.30 ERA Nymburk-AEK galibi / Casademont Zaragoza-Iberostar Tenerife galibi
4 Ekim Pazar:
17.00 Üçüncülük maçı
20.00 Final
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