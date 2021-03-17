FIFA Beşiktaşlı Josef'le ilgili son kararını açıkladı
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Josef’in haklı fesih gerçekleştirdiğine karar verip Al Ahli’nin tazminat talebini reddetti.
Beşiktaşlı Josef'in FIFA'daki dosyası karara bağlandı. 2018-2020 yılları arasında Suudi Arabistan kulübünde forma giyen Josef, 6 aylık alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip sezon başında Beşiktaş’a gelmişti.
Al Ahli de bunun üzerine FIFA’ya başvurup, ‘haksız fesih’ olduğu iddiasıyla Brezilyalı oyuncu ve Beşiktaş’tan toplam 16 milyon 366 bin Avro tazminat talebinde bulunmuştu.
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Josef’in haklı fesih gerçekleştirdiğine karar verip Al Ahli’nin tazminat talebini reddetti.
Suudi Arabistan kulübü ayrıca Josef’e, yapmadığı ödemelerin yanında 4.7 milyon Avro ödeyecek.
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