FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belli oldu

2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 17:33
FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belli oldu
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2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.Bugün başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak. Aday gösterilen isimler şöyle:

Cristiano Ronaldo

Muhammed Salah

Thiago Alcantara 

Kevin De Bruyne 

Virgil Van Dijk

Lionel Messi

Sergio Ramos

Robert Lewandowski

Kylian Mbappe 

Sadio Mane 

Neymar JR


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