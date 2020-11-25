FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belli oldu

25 Kasım 2020 Çarşamba, 17:33

2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.Bugün başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak. Aday gösterilen isimler şöyle:



Cristiano Ronaldo

Muhammed Salah

Thiago Alcantara

Kevin De Bruyne

Virgil Van Dijk

Lionel Messi

Sergio Ramos

Robert Lewandowski

Kylian Mbappe

Sadio Mane

Neymar JR