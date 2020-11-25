FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belli oldu
2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.
2020 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.Bugün başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak. Aday gösterilen isimler şöyle:
Cristiano Ronaldo
Muhammed Salah
Thiago Alcantara
Kevin De Bruyne
Virgil Van Dijk
Lionel Messi
Sergio Ramos
Robert Lewandowski
Kylian Mbappe
Sadio Mane
Neymar JR
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