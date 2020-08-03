FIFA, Infantino ile ilgili kararını verdi

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:34

FIFA, hakkında soruşturma açılan başkan Gianni Infantino'nun görevine devam edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, hakkında açılan soruşturmaya rağmen Infantino'nun görevine devam edeceği belirtilirken, "FIFA Başkanı görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edecek ve sorumluluklarını üstlenecek. Her zaman olduğu gibi İsviçre ve dünyadaki yetkililerle işbirliği yapmaya devam edecek" denildi.

İsviçre’de özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller, FIFA Başkanı Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişkiyi incelemek için soruşturma başlatmıştı.

Geçen hafta istifasını veren Lauber'in 2017 yılında Infantino ile gizli bir toplantı yaptığı kaydedilmişti.