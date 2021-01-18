FIFA, Kieran Trippier'in cezasını onadı
FIFA, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier'e verilen 10 haftalık men cezasını onadı.
FIFA, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier'e verilen 10 haftalık men cezasını onadı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, Temyiz Kurulunun, bahis kurallarını ihlal gerekçesiyle futboldan 10 hafta men cezası verilen 30 yaşındaki oyuncu için Atletico Madrid Kulübünün yaptığı itirazı reddettiği belirtildi.
İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği belirlenen Trippier'e, 23 Aralık 2020'den itibaren 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası vermişti.
İspanyol ekibinin temyiz başvurusu üzerine FIFA, 3 Ocak'ta kararı askıya almıştı. Oyuncunun cezası şubat ayı sonunda bitecek.
En Çok Okunan Haberler
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Adnan Oktar’ın siyasi ayağı var mı?
- Türkiye'den web sitesine erişim engeli neden uygulandı?
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Adnan Oktar’ın siyasi ayağı var mı?
- Türkiye'den web sitesine erişim engeli neden uygulandı?