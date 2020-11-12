FIFA'da şok istifa

Greg Clarke, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) başkanlığından istifa etmesinden iki gün sonra FIFA asbaşkanlığı görevini de bıraktı.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2020 Perşembe, 14:56
FIFA'da şok istifa
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İngiltere Parlamentosu'nun bünyesindeki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası, 2016'dan beri yürüttüğü FA başkanlığından ayrılmak zorunda kalan Clarke, FIFA Konseyi'ndeki koltuğunu da kaybetti.

37 üyesi bulunan FIFA Konseyi'ndeki 8 asbaşkandan biri olan Clarke, bu görevden de istifa etti.


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