Eski belediye başkan yardımcısı, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Şüpheli kan izleri takip edilerek yakalandı

Olay akşam saatlerinde Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Sarayköy mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın, ciple Artvin istikametine giderken, bilinmeyen nedenle durdurduğu aracından indi.

Aydın, yol üzerinde kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Aydın, ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yoldan geçenler tarafından fark edilen Aydın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sürmene Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın’ı Rize’de bıçakla öldüren şüpheli, Artvin'in Hopa ilçesinde kan izleri takip edilerek yakalandı.

Sürmene Belediyesi'nin bir önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aydın, V.Y. birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçaklanarak yol kenarına bırakıldı. Rize’nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen olayın şüphelisi V.Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı. Bölgedeki kalabalıktan da istifade eden V.Y. yaya olarak kaçtı. Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı incelemede tespit edilen kan izlerini takip etmesi sonucu, saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen V.Y., bölgede bulunan metruk bir binada yakalanarak gözaltına alındı.