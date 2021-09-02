FIFA’dan Halil Umut Meler’e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Sırbistan-Lüksemburg mücadelesini yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Sırbistan ile Lüksemburg arasında oynanacak maçı yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Sırbistan ile Lüksemburg arasında 4 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A grubu müsabakasını yönetecek. Sırbistan’ın Belgrad şehrindeki Rajko Mitic Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
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