FIFA’dan Kulüpler Dünya Kupası değişikliği
FIFA, pandemi sebebiyle dünyadaki tüm şampiyonaların etkilendiğini belirterek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın 2021’e ertelendiğini açıkladı.
Her yıl aralık ya da ocak ayında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda bu sene değişikliğe gidildi. Sky Sports’da yer alan haberde, turnuvanın 1-11 Şubat 2021 tarihinde oynanacağı ve planlandığı gibi yine Katar’da oynanacağı ifade edildi. Kulüpler Dünya Kupası’nda Avrupa’yı geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Bayern Munih temsil edecek. 2019’daki turnuvayı finalde Flamengo’yu 1-0 yenen Liverpool kazanmıştı. FIFA daha önce Kadınlar U20 ve U17 Dünya kupalarının iptal edildiğini ve 2021’de tekrar görüşüleceğini açıklamıştı.
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