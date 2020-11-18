FIFA’dan Kulüpler Dünya Kupası değişikliği

18 Kasım 2020 Çarşamba, 10:34

Her yıl aralık ya da ocak ayında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası’nda bu sene değişikliğe gidildi. Sky Sports’da yer alan haberde, turnuvanın 1-11 Şubat 2021 tarihinde oynanacağı ve planlandığı gibi yine Katar’da oynanacağı ifade edildi. Kulüpler Dünya Kupası’nda Avrupa’yı geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Bayern Munih temsil edecek. 2019’daki turnuvayı finalde Flamengo’yu 1-0 yenen Liverpool kazanmıştı. FIFA daha önce Kadınlar U20 ve U17 Dünya kupalarının iptal edildiğini ve 2021’de tekrar görüşüleceğini açıklamıştı.

